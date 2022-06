Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Rüschenkuhle/ Unbekannte schubst Mädchen vom Fahrrad

Coesfeld (ots)

Eine unbekannte Frau hat ein Kind an der Rüschenkuhle in Senden von seinem Fahrrad geschubst. Das Mädchen kam gegen 14 Uhr von der Schule. Als es in das Wohngebiet Rüschenkuhle fuhr, bemerkte es eine Hand am Oberarm. Nach dem Stoß fiel das Kind hin. Die Frau fuhr weg. Die Unbekannte soll 40 bis 50 Jahre alt sein und hat schulterlanges dunkles Haar. Der Vorfall ereignete sich bereits am 09.06.22, wurde jedoch jetzt erst angezeigt. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

