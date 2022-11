Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Kind durch Pyrotechnik verletzt - unbekannter Werfer gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein schwarz gekleideter, mit einem Schal maskierter Unbekannter, der am Sonntag, 27.11.2022, gegen 15.50 Uhr einen "Böller" ungezielt in der Ahlener Fußgängerzone geworfen hat. Zu dem Zeitpunkt hielt sich eine Gruppe von Kindern auf der Oststraße auf. Der Feuerwerkskörper fiel in den Kragen der Jacke eines zehnjährigen Jungens, der dadurch Brandverletzungen erlitt. Rettungskräfte brachten den Ahlener in ein Krankenhaus. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

