POL-WAF: Ahlen. Mann von Unbekannten bei Treffen mit Frau angegriffen und bestohlen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 25.11.2022 nahm ein Treffen mit einer Frau an der Gemmericher Straße in Ahlen eine unerwartete Wendung. Ein 37-Jähriger hatte sich zu 21.00 Uhr mit der Unbekannten verabredet, die ihn zum Sportplatz lockte. Als der Soester dort eintraf, wurde er von zwei Männer angegriffen und geschlagen. Anschließend stahlen die Täter sein Handy, sein Notebook sowie sein Geld und flüchteten. Bei dem Angriff wurde der Mann verletzt. Rettungskräfte brachten den 37-Jährigen zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

Die unbekannte Frau ist etwa 1,70 Meter groß, circa 25 Jahre alt, hat eine schlanke Statur und langes braun gelocktes Haar. Sie sprach deutsch ohne Akzent und nannte sich Vanessa. Zu den Tätern liegen aufgrund der Dunkelheit fast keine Angaben vor. Sie werden auf 30 Jahre geschätzt und sprachen deutsch mit türkischem Akzent.

Wer hat im Bereich des Sportplatzes oder in der Nähe das verdächtige Trio oder ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Raub machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

