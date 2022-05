POL-GI: 76-Jähriger aus Pflegeheim aufgefunden

Gießen (ots) - Grünberg: Audi entwendet Auf einen Audi hatten es Autodiebe in der Burgstraße in Beltershain abgesehen. Die Diebe entwendete den weißen Q5 am Donnerstag gegen 03.00 Uhr. Der Besitzer hörte die Startgeräusche des PKW und sah wie sich die Diebe mit seinem Auto aus dem Staub in Richtung Autobahn ...

