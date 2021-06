Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlich gleicher Dieb bedient sich in Geschäft und an geparktem Auto

Neuss (ots)

Am Sonntag (06.06.), kurz vor Mittag, erhielt die Polizei Kenntnis von einem versuchten Diebstahl aus einem geparkten Auto an der Friedrichstraße in Neuss. Der Täter, ein Mann im geschätzten Alter von 25 bis 35 Jahren, etwa 190 Zentimeter groß mit leichtem Bartwuchs und einem - nach Zeugenangaben - osteuropäischen Erscheinungsbild, war fußläufig in Richtung Innenstadt flüchtig. Eine Fahndung nach dem beschriebenen Verdächtigen verlief ohne Erfolg. Ob der Verdächtige, der möglicherweise Betäubungsmittelkonsument ist, Beute machte, ist bislang unklar. Er trug zur Tatzeit eine Jeans, eine dunkle Kappe und hatte eine Umhängetasche bei sich. Zeugen gaben an, dass der Mann bereits zuvor bei einem Diebstahl aufgefallen sei. Gegen 11:15 Uhr, nutzt er einen kurzen unbeobachteten Moment in einem Geschäft "An der Münze" und stahl die Handtasche der Besitzerin. Ergänzend beschrieben Zeugen hier, dass der Mann eine blaue Jacke und schwarze Turnschuhe der Marke "Nike" trug und seine dunkle Kappe weißen Applikationen besaß.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Gesuchten geben können, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei warnt vor Langfingern. Wertsachen sollten nie unbeobachtet zurückgelassen werden. Auch ein ordnungsgemäß verschlossenes Auto ist kein Safe. Darin befindliche Gegenstände könnten einen Anreiz für Täter schaffen. Anschließend ist nicht nur der Verlust von Geld, Papieren etc. zu beklagen, sondern meist auch eine neue Fahrzeugscheibe von Nöten.

