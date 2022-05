Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte soll 44-Jährige mit Faust gegen Kopf geschlagen haben: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Eine unbekannte Frau soll am gestrigen Montagabend in einer Bäckerei in der Unteren Königsstraße, gegenüber der Jägerstraße, grundlos eine 44-Jährige mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben. Das Opfer hatte sich kurze Zeit später an die Polizei gewandt und Anzeige erstattet. Sie erlitt leichte Verletzungen. Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und sucht nach Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben oder Hinweise auf die mutmaßliche Täterin geben können.

Wie die 44 Jahre alte Frau aus Staufenberg der aufnehmenden Streife des Polizeireviers Nord schilderte, soll sich der Vorfall in der Bäckerei gegen 18:15 Uhr ereignet haben. Zu dieser Zeit stand sie im Verkaufsraum direkt hinter der mutmaßlichen Täterin und deren männlicher Begleitung in der Schlange. Ohne etwas zu kaufen hätten beide schließlich das Geschäft verlassen, wobei ihr die Frau beim Herausgehen völlig unvermittelt und ohne erkennbaren Grund mit der Faust gegen das Ohr geschlagen haben soll. Sie selbst habe noch laut um Hilfe gerufen, aber keine Unterstützung der anwesenden Kunden und Mitarbeiter erhalten, so die 44-Jährige.

Es soll sich bei der Unbekannten um eine 30 bis 40 Jahre alte, ca. 1,70 Meter große und dicke Frau mit ungepflegten, grauen/dunklen schulterlangen Haaren gehandelt haben, die einen türkisfarbenen Pullover mit Löchern trug. Bei ihrem Begleiter soll es sich um einen hochbetagten Mann gehandelt haben, der augenscheinlich auf die Hilfe der Frau angewiesen war.

Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe suchen nun nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu der mutmaßlichen Täterin machen können. Hinweise nimmt die Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell