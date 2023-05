Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit Personenschaden im Bereich der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Kohlhaus - Am Mittwochmittag kam es gegen 13.00 Uhr in Fulda-Kohlhaus, Kohlhäuser Straße in Höhe eines Geschäfts für Tierbedarf, zu einem Auffahrunfall mit Personenschaden. Ein 19-jähriger Skoda-Fahrer aus dem Vogelsbergkreis war einem 62-jährigen Opel-Fahrer aus Eichenzell aufgefahren, der zuvor verkehrsbedingt abbremsen musste. Beide Fahrzeuge waren zuvor in Richtung Mainstraße unterwegs. Bei dem Unfall wurden der Fahrzeugführer des Opels sowie dessen 61-jährige Beifahrerin verletzt. Beide Insassen mussten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Den entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.600 Euro geschätzt.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

