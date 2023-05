Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Bad Hersfeld und den Vogelsbergkreis

HEF

Unfallflucht nach Parkrempler

Bad Hersfeld. Am Dienstag (16.05.), gegen 16.40 Uhr, parkte eine 76-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld ihr Fahrzeug, einen grauen 1er BMW, ordnungsgemäß auf dem öffentlichen Parkplatz unter der Hochbrücke. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug der 76-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Crash im Kreisverkehr

Friedewald. Am Dienstag (16.05.), gegen 22.15 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Fahrer aus Potsdam mit einem Ford Transit die Gottfried-Schenker-Straße aus Richtung des dortigen Gewerbegebietes kommend in Richtung Kreisverkehr/Zubringer BAB4. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Mainz-Bingen befuhr die B62 aus Richtung Friedewald. Als der 36-jährige Fahrer in den Kreisverkehr einfuhr kam es zum Zusammenstoß mit dem 54-jährigen Pkw-Fahrer. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Zeugen zu einem Verkehrsunfall gesucht

Schotten. Am Montag (15.05.), gegen 10.10 Uhr, befuhr eine 51-jährige Fahrerin aus Schotten mit ihrem Audi E-Tron die Kreisstraße 103 von Michelbach kommend in Richtung Schotten. Hinter ihr fuhr ein 77-jähriger Fahrer ebenfalls aus Schotten mit seinem Ford Focus Kombi. In der Absicht nach links auf einen Feldweg abzubiegen, bremste die Audi-Fahrerin ihr Fahrzeug ab. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der Ford-Fahrer auf das Vorderfahrzeug auf. Hinweise zum Unfallgeschehen erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, der Polizeiposten Schotten unter der Tel. 06644/98909-19, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Polizeistation Lauterbach

