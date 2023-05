Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Hünfeld - Zeugen gesucht

Hünfeld (ots)

1. Verkehrsunfallflucht nach Parkrempler

Am Mittwoch (17.05.2023) kam es zwischen 08.00 Uhr und 13.46 Uhr auf dem Parkplatz des Takko-Marktes in der Josefstraße in Hünfeld zu einem Unfall beim Ein- oder Ausparken. Der geparkte graue Pkw VW Polo wurde hierbei an der hinteren Beifahrerseite beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652-96580, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

2. Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten auf der K140

Am Mittwoch (17.05.2023) befuhr eine 29-jährige Fahrzeugführerin aus Burghaun mit ihrem Pkw Ford Fiesta gegen 17.20 Uhr die K140 aus Hünhan kommend in Richtung Sargenzell. Zur gleichen Zeit befuhr ein 48-jähriger Fahrzeugführer aus Burghaun mit seinem Pkw Daimler Benz ebenfalls die K140 in entgegengesetzter Richtung. Kurz vor der Ortslage Hünhan kam es im Bereich einer Kurve zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 24.000 Euro geschätzt.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste die K140 für etwa drei Stunden voll gesperrt werden. Neben der Polizei waren mehrere Fahrzeuge umliegender Feuerwehren, zwei Rettungswagen, ein Notarzt und der Rettungshubschrauber an der Unfallstelle im Einsatz.

Da die Unfallursache derzeit noch ungeklärt ist , werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652-96580, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell