Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Verkehrsunfall mit schwerverletzter und tödlich verletzter Person

Schermbeck (ots)

Ein 82-jähriger Mann aus Neukirchen-Vluyn befuhr am 10.04.2023 um 18:25 Uhr mit seinem PKW die Weseler Straße (B58) aus Richtung Schermbeck in Fahrtrichtung Wesel. Zwischen den Ortsteilen Bricht und Damm überholte er einen vorausfahrenden LKW eines 37-jährigen Mannes aus Polen und übersah eine entgegenkommende 27-jährige Frau aus Hünxe, welche mit ihrem PKW samt Anhänger die Weseler Straße in Gegenrichtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der PKW des 82-Jährigen vor den LKW geschoben und von diesem mitgeschleift wurde. Der 82-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die 27-Jährige verletzte sich ebenfalls schwer und wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Lebensgefahr besteht nicht. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz Der 37-jährige LKW-Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, wurde allerdings vorsorglich mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Alle beteiligten Fahrzeugen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der betroffene Straßenbereich gesperrt und der Verkehr abgeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell