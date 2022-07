Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Diesel aus Reisebus abgezapft und gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Freitag, (08.07.2022, 17.00 Uhr) und Samstag, 09.07.2022, 10.00 Uhr) mehrere Hundert Liter Diesel aus einem Reisebus abgezapft und gestohlen. Offenbar sollte aus zwei weiteren Bussen ebenfalls Kraftstoff entwendet werden. An den Tankklappen konnten entsprechende Beschädigungen festgestellt werden, zu einem Diebstahl kam es allerdings nicht. Die drei Busse standen auf einem Firmengelände an der Lippstädter Straße in Wadersloh-Liesborn.

Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet oder kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521-911-0 oder der E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell