POL-OH: Schwerer Unfall mit zwei PKW auf der A66 am Vatertag

Hünfeld (ots) - 1. Verkehrsunfallflucht nach Parkrempler Am Mittwoch (17.05.2023) kam es zwischen 08.00 Uhr und 13.46 Uhr auf dem Parkplatz des Takko-Marktes in der Josefstraße in Hünfeld zu einem Unfall beim Ein- oder Ausparken. Der geparkte graue Pkw VW Polo wurde hierbei an der hinteren Beifahrerseite beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte ...

