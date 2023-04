Polizei Düren

POL-DN: Fahndung nach aggressivem Supermarktkunden

Düren (ots)

Am Montag (24.04.2023) kam es zwischen einem Supermarktangestellten und einem Kunden zum Streit. Der unbekannte Kunde schoss daraufhin mit einer Softairpistole auf den Mitarbeiter. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Gegen 09:45 Uhr bekam eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Düren den Einsatz " Gefährliche Körperverletzung" in einem Verbrauchermarkt auf der Fritz-Erler-Straße. Vor Ort berichtete ein Mitarbeiter, er habe an der Kasse einen Kunden aufgefordert, eine angeblich mitgebrachte Tasche mit Waren vorzuzeigen, um einen Diebstahlversuch ausschließen zu können. Als der Kunde sich weigerte, seine Tasche zu zeigen, eskalierte der Streit und der Unbekannte ergriff die Flucht über den Parkplatz in Richtung Stolzestraße. Dabei spuckte der Täter nach dem Angestellten und beleidigte ihn. Schließlich zog er eine Softairpistole und schoss damit mehrmals auf sein Gegenüber, woraufhin der Mitarbeiter wieder in den Supermarkt lief. Nachdem er noch mehrmals mit der Pistole auf parkende Fahrzeuge schoss, ergriff der Täter die Flucht in Richtung Stadtcenter.

Der Flüchtige konnte wie folgt beschrieben werden:

- 180 - 185 cm groß - schlank - dunkelblonde Haare - ungepflegtes Erscheinungsbild - bekleidet mit einer blauen Jeans, einem schwarzen Anorak mit Kapuze und Fellkragen, einer schwarzen Mütze, weißen Turnschuhen mit schwarzer Sohle und schwarzen Streifen - hatte einen dunklen Rucksack und eine bunte Einkaufstasche dabei - gute Deutschkenntnisse

Der Mitarbeiter des Supermarktes wurde durch die Schüsse aus der Softairpistole leicht verletzt, musste jedoch nicht rettungsdienstlich behandelt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der 02421 949-6425 mit der Leitstelle der Polizei Düren in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell