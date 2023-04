POL-DN: Wohnungseinbruch

Kreis Düren (ots) - Insgesamt fünf Leichtverletzte und knapp 8000 Euro Sachschaden; das ist die Bilanz zweier Auffahrunfälle, die sich am vergangenen Wochenende im Kreis Düren ereigneten. Am Freitag (21.04.2023), gegen 12:20 Uhr, befuhr ein 44-Jähriger aus Hürtgenwald mit seinem Pkw die B56 in Richtung Düren. In Höhe der Einmündung zur Jülicher Straße befand sich ein Pkw vor ihm, der verkehrsbedingt abbremste. Der 44-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ...

