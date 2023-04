Polizei Düren

POL-DN: Kleine Ablenkung mit großen Folgen

Kreuzau (ots)

Am Freitagabend, gegen 21:30 Uhr, befuhr ein 44jähriger Pkw Fahrer aus Düren mit seinem Fahrzeug die L327 von der B56 kommend in Richtung Niederau. Der Fahrzeugführer hatte einen "Coffee to GO" dabei. Während der Fahrt sprang der Deckel plötzlich vom Kaffebecher Hierdurch erschrak der Fahrzeugführer und kam nach links auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs. Dort kollidierte er mit einem ihm entgegenkommenden, ebenfalls aus Düren stammenden, 41jährigen Fahrzeugführer. Beide Pkw wurden im Frontbereich beschädigt. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Der andere Fahrzeugführer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die L327 wurde mit Hilfe der Feuerwehr während der Unfallaufnahme für etwa zweieinhalb Stunden komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell