POL-DN: Unfall nach Überholvorgang

Jülich (ots)

Am Donnerstagmittag (20.04.2023) kam es auf der Neusser Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-Jährige war gegen einen stehenden Pkw gefahren.

Die junge Frau aus Jülich war mit ihrem Leichtkraftrad gegen 13:40 Uhr auf der Neusser Straße in Fahrtrichtung Mersch unterwegs. In Höhe der Hausnummer 19 überholte die 18-Jährige einen verkehrsbedingt wartenden Pkw. Nach eigenen Angaben sei ihre Sicht durch den haltenden Pkw eingeschränkt gewesen. Aus diesem Grund übersah sie einen stehenden Pkw an dessen Steuer eine 35-Jährige aus Jülich saß. Die 35-Jährige hatte beabsichtigt, aus einer Hauseinfahrt nach links auf die Neusser Straße abzubiegen und wartete dort verkehrsbedingt. Die 18-Jährige kollidierte mit dem Fahrzeug der 35-Jährigen und stürzte von ihrem Zweirad. Hierbei verletzte sie sich schwer, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Neusser Straße wurde in Höhe der Unfallstelle für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt, das Krad der 18-Jährigen wurde abgeschleppt.

