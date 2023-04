Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus - Zeugen gesucht

Aldenhoven (ots)

Bislang Unbekannte brachen in das Feuerwehrgerätehaus in Aldenhoven ein und stahlen teure Rettungsgeräte. Die Kriminalpolizei ermittelt.

In der Zeit von Samstag (15.04.2023) 20:40 Uhr bis Donnerstag (20.04.2023), 15:14 Uhr drangen der oder die Täter in das Feuerwehrgerätehaus ein und stahlen aus einem Feuerwehrfahrzeug Geräte zur Rettung von Menschen in Not, unter anderem einen hydraulischer Spreizer im geschätzten Wert von 30.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu melden.

