POL-DN: Schwerverletzt nach Überschlag - Zeugen gesucht

Aldenhoven (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L238n wurde eine 49-Jährige schwer verletzt. Ihr Pkw hatte sich überschlagen.

Die Frau aus Aldenhoven war gegen 12:00 Uhr auf der L238n unterwegs, als, nach eigenen Angaben, im Gegenverkehr ein Fahrzeug überholte. Der überholende Pkw nutzte für diesen Vorgang den Fahrstreifen der 49-Jährigen. Aus diesem Grund wich die Frau aus Aldenhoven nach rechts aus und geriet hierbei auf den Grünstreifen. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug der 49-Jährigen und kam anschließend auf dem Radweg zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt, sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die L238n in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

Zeugen, die sich zum Unfallzeitpunkt an oder in der Nähe der Unfallstelle befanden und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich während der Bürodienstzeit beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02421 949-5230 und außerhalb bei der Leitstelle der Polizei unter 02421 949-6425 zu melden.

