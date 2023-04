Polizei Düren

POL-DN: Rechtsüberholt und Verkehrsunfall verursacht

Bild-Infos

Download

Aldenhoven (ots)

In Aldenhoven ist es am Mittwochnachmittag (19.04.2023) zu einem Verkehrsunfall auf der B 56 zwischen Aldenhoven und Freialdenhoven mit mehreren Unfallbeteiligten gekommen. Der Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt. Es entstand an insgesamt drei Fahrzeugen ein hoher Sachschaden.

Um 16:15 Uhr befuhr ein 35-jähriger aus Erkelenz die B56, aus Richtung Aldenhoven kommend, in Fahrtrichtung Freialdenhoven. Der 35-Jährige nutzte den befestigten Seitenstreifen und überholte dort vor ihm fahrende Fahrzeuge. Dabei touchierte er ein vor ihm fahrendes Taxi. Ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, fuhr der Mann aus Erkelenz mit hoher Geschwindigkeit weiter. Als er später auf die eigentliche Fahrbahn zurücklenkte, verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und geriet in den Gegenverkehr. Dort kam es zu einem weiteren Unfall mit einem Pkw, bevor er in der Leitplanke landete. Die Unfallörtlichkeit wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Der leicht verletzte 35-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Führerschein des Erkelenzers wurde sichergestellt. Der junge Mann wird sich nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht verantworten müssen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell