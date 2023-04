POL-DN: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Düren (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Dienstagabend (18.09.2023) bis Mittwochmorgen (19.04.2023) in eine Apotheke in Mariaweiler ein und entwendeten unter anderem Bargeld, sowie Medikamente. Sie hebelten eine Zugangstür auf und gelangten so in die Apotheke in der Straße "An Gut Nazareth". Im Inneren durchwühlten die Unbekannten alle Räumlichkeiten. Nach Angaben der 57-jährigen Verantwortlichen lässt sich die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen ...

