Polizei Bielefeld

POL-BI: Zweite gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu: Auseinandersetzung in Bielefeld Schildesche

Bielefeld (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei geben weitere Details bekannt

MK / Bielefeld / Schildesche - Nach der gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen auf einem Sportplatz an dem Meyer-zu-Eisen-Weg bewerten die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Mordkommission "Sport" am Samstag, 07.05.2022, die Tat eines 15-Jährigen als Totschlag in Tatmehrheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Der tatverdächtige Bielefelder hatte sich noch am Freitagabend bei der Polizei gestellt und wird verdächtigt, bei der Auseinandersetzung einen 26-jährigen Bielefelder mit einem Messer verletzt zu haben, der vor Ort seinen lebensgefährlichen Verletzungen erlag.

Bei dem schwerverletzten Opfer handelt es sich um einen 16-jährigen Bielefelder. Zudem wurde ein weiterer Jugendlicher, ein 15-jähriger Bielefelder, leicht verletzt.

Am Samstagnachmittag fand auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld die Vorführung des tatverdächtigen 15-Jährigen beim Amtsgericht Bielefeld statt. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung an. Die Ermittlungen zu den genauen Tatabläufen und einem möglichen Motiv dauern an.

Erste gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5215742

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 11 / 0521/545-0

