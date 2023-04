Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 111 - Sechs verletzte Personen und hoher Sachschaden, Insel Usedom LK VG

Neubrandenburg (ots)

Am 09.04.2023 gegen 14:00 Uhr ereignete sich auf der B 111 unter Beteiligung von drei Fahrzeugen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 41-jähriger Fahrer mit seinem PKW Skoda die B 111 aus Richtung Heringsdorf kommend in Richtung Wolgast. In dem Fahrzeug befanden sich zusätzlich noch vier weitere Personen. Kurz nach der Ortschaft Zempin kam dieser aus bisher ungeklärter Ursache nach links von seiner Fahrspur ab, geriet auf die Gegenfahrbahn und touchierte zunächst leicht den entgegenkommenden PKW Audi, der mit einer Fahrerin im Alter von 64 Jahren besetzt war. In der Folge stieß der Verursacher dann mit einem dahinter befindlichen PKW Kia, der mit zwei Insassen besetzt war, frontal zusammen. Durch den Verkehrsunfall wurde eine 70-jährige Insassin des PKW Skoda schwer verletzt und drei weitere Insassen im Alter von 5 - 35 Jahren leicht verletzt. Eine 66-jährige Mitfahrerin im PKW Kia wurde schwer verletzt, der 66-jährige Fahrer leicht verletzt. Alle Verletzten wurden durch Rettungswagen bzw. Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Greifswald verbracht. Im Einsatz waren drei Notärzte, vier Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber, die Freiwillige Feuerwehr aus Koserow und Zempin sowie zwei Funkstreifenwagen der Polizei.Alle Beteiligten sind deutsche Staatsbürger. Die Unfallbeteiligten stammen aus dem Erzgebirgskreis (PKW Skoda) und dem Landkreis Vorpommern-Greifswald.Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 45.000 Euro. Zum Zeitpunkt der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrseinschränkungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Ein DEKRA-Sachverständiger wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen.

