Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Ueckermünde OT Bellin, LK VG

PR Ueckermünde (ots)

Am 09.04.2023, um 15:35 Uhr, ereignete sich in der Dorfstraße in 17373 Ueckermünde/ OT Bellin ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 34-jährige Fahrzeugführerin eines PKW Renault beabsichtigte auf ein Grundstück einzufahren und hielt dazu auf der Fahrbahn an. Eine 62-jährige Fahrzeugführerin eines PKW VW erkannte die Situation und hielt hinter dem PKW Renault an. Ein nachfolgender 53-jähriger Fahrzeugführer eines PKW BMW erkannte nicht rechtzeitig den stehenden PKW, fuhr auf diesen auf und schob in weiterer Folge den VW auf den davorstehenden Renault. Die 53-jährige Beifahrerin des BMW und die Fahrzeugführerin des VW erlitten leichte Verletzungen und wurden durch Rettungskräfte in das Ameos Klinikum Ueckermünde verbracht. Der PKW BMW war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurde in eigener Zuständigkeit geborgen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000,-EUR. Bei allen beteiligten Personen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige aus Mecklenburg Vorpommern.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell