Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen - Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Röbel (ots)

Am 09.04.2023, gegen 04:15 Uhr ereignete sich zwischen Vipperow und Solzow, in der Nähe von Röbel, ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Der 41-jährige deutsche Fahrer des Pkw BMW kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Wassergraben. Der Fahrzeugführer und sein 30-jähriger deutscher Beifahrer wurden bei dem Unfall leichtverletzt ins Klinikum Neustrelitz gebracht. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde beim Fahrer ein Atemalkoholwert von 1,91 Promille festgestellt, daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 15 000 EUR. Gegen den 41-Jährigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Auftrag Ina Gransow Polizeihauptkommissarin Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

