POL-DA: Mörlenbach: Pritschenwagen aufgebrochen/Zeugen gesucht

Bensheim (ots) - In ein Geschäft für Einrichtungsgegenstände und Möbel in der Amperestraße eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag (30.12.). Die Täter hebelten zunächst gewaltsam ein Fenster zum Gebäude auf, traten aber vermutlich aufgrund der hierdurch ausgelösten Alarmanlage den Rückzug an und flüchteten ohne Beute vom Tatort. Es entstand ein ...

