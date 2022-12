Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Einbruch in Einfamilienhaus

Wer kann Hinweise geben?

Alsbach-Hähnlein (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle sind im Zeitraum zwischen Dienstag- (27.12.) und Donnerstagmittag (29.12.) in ein Einfamilienhaus in der Spießgasse eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnistand gelangten sie unter Einwirkung von Gewalt in den Keller des Hauses. Im Anschluss entwendeten sie Bargeld und flüchteten mit ihrer Beute unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell