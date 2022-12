Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Jacke aus Auto gestohlen

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

In einer Tiefgarage am Friedensplatz haben Kriminelle am Donnerstag (29.12.) ihr Unwesen getrieben. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sie sich zwischen 16.15 Uhr und 17.20 Uhr Zugang zu einem dort geparkten Auto, durchwühlten den Innenraum und ließen eine Jacke mitgehen. Das Kommissariat 21/22 ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell