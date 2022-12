Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Zwei Mofas gestohlen und geflüchtet /Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Zwei Mofas vom Hersteller Piaggio, C14 Runner SP sind von noch unbekannten Dieben am Donnerstag (29.12.) in der Kölner Straße entwendet worden. Die Tatzeit wird nach ersten Erkenntnissen zwischen 10.40 Uhr und 18.20 Uhr eingegrenzt. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise von Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell