Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Porsche aus Hofeinfahrt gestohlen

Wer kann Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Autos geben?

Eppertshausen (ots)

Am Freitag (7.10.) hatten es Diebe auf einen schwarzen Porsche in der Friedensstraße abgesehen.

Zwischen 17 Uhr und 18 Uhr verschafften sich die Kriminellen Zugang zu dem Fahrzeug, das in der Hofeinfahrt eines Grundstücks parkte. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen DI-OS 1 angebracht. Mit dem Fahrzeug flüchteten sie bislang unerkannt. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ist mit dem Fall betraut und nimmt alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell