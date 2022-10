Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Fahrer und Beifahrer bei Kontrolle festgenommen

Rüsselsheim (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am späten Freitagabend (07.10.) haben Polizeistreifen den Fahrer und Beifahrer festgenommen. Gegen 22.30 Uhr stoppten die Einsatzkräfte das Auto eines 24-Jährigen in der Wormser Straße. Bereits beim Aussteigen des Rüsselsheimers fiel auf, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Er schwankte und roch deutlich nach Alkohol. Ein anschließender Test ergab einen Wert von 1,93 Promille. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme und Anzeigenerstattung auf die Wache gebracht. Sein Führerschein kam in amtliche Verwahrung. Auch für seinen 26 Jahre alten Beifahrer war die Fahrt nach der Kontrolle zu Ende. Beim Abgleich seiner Personalien mit dem polizeilichen Fahndungsbestand fiel auf, das er wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis durch die Staatsanwaltschaft Cottbus zur Festnahme ausgeschrieben war. Er konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 400 Euro schließlich aufbringen und damit die Haft verhindern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell