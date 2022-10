Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Einbruch in Wohnung

Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Freitagnachmittag (7.10.) hat ein noch unbekannter Täter sein Unwesen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kornblumenstraße getrieben. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich der Kriminelle zwischen 16 Uhr und 16.56 Uhr Zugang zu den Räumen und suchte dort nach Beute. Ob er fündig wurde, ist abschließend noch nicht bekannt. Die Darmstädter Kripo (K 21/22) ermittelt und nimmt sachdienliche Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

