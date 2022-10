Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Unvermittelt auf die Straße gesprungen

29-Jähriger verletzt Polizeikräfte bei Festnahme

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein 29 Jahre alter Tatverdächtiger hat im Rahmen seiner Festnahme am frühen Samstagmorgen (08.10.) in der Darmstädter Landstraße vier Polizistinnen und Polizisten verletzt. Nach ersten Erkenntnissen sprang der junge Mann gegen 1.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache vor den Streifenwagen auf die Fahrbahn und beleidigte das Streifenteam der Polizeistation Bischofsheim. Bei der anschließenden Kontrolle griff er unvermittelt die Einsatzkräfte an. Mit Unterstützung weiterer Streifen und dem Einsatz von Schlagstock und Pfefferspray konnte der 29-Jährige schließlich überwältigt und festgenommen werden. Bei der Festnahme wehrte er sich so heftig, dass er zwei Polizistinnen und zwei Polizisten leicht verletzte. Da er augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden haben dürfte, ordnete die Staatsanwaltschaft Darmstadt eine Blutentnahme bei dem Tatverdächtigen an. Es wurde unter anderem Strafanzeige wegen Widerstands, tätlichen Angriffs und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell