POL-DA: Bischofsheim: Goldmünzen mit Schockanruf erbeutet

Vorsicht vor Betrugsmasche

Bischofsheim (ots)

Goldmünzen im Wert von mehreren Tausend Euro haben bislang noch unbekannte Täter am Freitag (07.10.) mit der "Schockanruf" Betrugsmasche erbeutet. Gegen Mittag meldete sich ein Betrüger telefonische bei einem Senior und gab sich geschickt als dessen Sohn aus. Im folgenden Telefonat teilte der Kriminelle dem Bischofsheimer mit, dass er einen Verkehrsunfall verursacht hätte bei dem eine Fußgängerin erfasst wurde und zu Tode kam. Schließlich übernahm ein angeblicher Polizeibeamter den Hörer und forderte ein Kaution für die Freilassung seines Sohnes. Der Mann übergab daraufhin mehrere Geldmünzen an eine Geldabholerin. Der Trickbetrug flog erst im weiteren Tagesverlauf auf, nachdem sich der echte Sohn gemeldet hatte.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor den Maschen der Betrüger. Sie werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen in Südhessen angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln können Sie auch immer die Polizei verständigen!

Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!

