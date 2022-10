Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Laptop aus Auto gestohlen

Zeugen gesucht

Weiterstadt (ots)

In der Carl-Zeiss-Straße hatten es Kriminelle am Freitag (7.10.) in der Zeit zwischen 17.20 Uhr und 19.30 Uhr auf einen blauen Hyundai abgesehen. Zum Tatzeitpunkt parkte das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines großen Möbelmarktes. Die noch unbekannten Täter verschafften sich Zugang zum Innenraum und schnappten sich einen dort zurückgelassenen Laptop. Mit der Beute flüchteten die Kriminellen unerkannt. Das Kommissariat 21/22 ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

