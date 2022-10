Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Nach Wechselgeld gefragt und Geldbörse gestohlen

Darmstadt (ots)

Ein noch unbekannter Täter hat am Freitag (7.10.) einen 73 Jahre alten Mann in der Bessunger Straße bestohlen. Der noch unbekannte Täter hatte den Darmstädter gegen 17.20 Uhr zunächst angesprochen und um Wechselgeld gebeten. Als der ältere Herr hilfsbereit seine Geldbörse herausholte, schnappte sich der Täter diese und trat die Flucht an. Er wurde als etwa 20 bis 30 Jahre alt beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine dunkle Hose und eine schwarze Jacke. Weitere Details zur Personenbeschreibung liegen den Beamtinnen und Beamten derzeit nicht vor. In diesem Zusammenhang sucht das mit dem Fall betraute Kommissariat 43 Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachten konnten und ergänzende Hinweise zu dem Flüchtenden geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 wird alles Sachdienliche entgegengenommen.

