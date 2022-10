Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Lampertheim Hofheim (ots)

In der Nacht von Samstag (08.10.)auf Sonntag (09.10.2022) wurde in der Martinstraße in Lampertheim- Hofheim ein geparkter Kia Ceed durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter 06206-94400 zu melden.

Gefertigt: .PHK` in Schmitt

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell