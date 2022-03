Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: "Schockanrufe" in Sonneberg

Sonneberg (ots)

Am Freitag erhielten zahlreiche Bürger aus Sonneberg und den benachbarten Landkreisen Anrufe von vermeintlichen Polizisten. Den betroffenen Senioren wird vorgegaukelt, dass Angehörige, vormals Enkelkinder, in Unfälle oder ähnliche Notsituationen verwickelt wären und nur durch Kautionen "freigekauft" werden könnten. Die Polizei Sonneberg warnt eindringlich vor diesen "Schockanrufern", welche das Ziel haben hohe Bargeldsummen zu erpressen. Dabei gehen sie nicht zimperlich vor und versuchen psychischen Druck auszuüben. In den Telefondisplays der Opfer erscheinen Festnetznummern oder gar die "110", welche oftmals fingiert sind. Die richtige Polizei wird Sie am Telefon niemals nach Geldsummen oder Wertgegenständen im Haus befragen oder es gar abholen, um Angehörige auf "Kaution" freizulassen. Diese Geschäftsgebaren sind u.a. in den USA bekannt. Haben Sie den Mut einfach aufzulegen und das Gespräch zu beenden. Erkundigen Sie sich direkt bei ihren Angehörigen und rufen Sie selbst den Notruf oder die öffentliche Einwahl der PI Sonneberg unter 03675/875-0.

