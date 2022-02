Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Feuerwehr bekämpft Brand über mehrere Stunden

Schmieritz (Saale-Orla-Kreis) (ots)

In der zurückliegenden Nacht kam es zu einem Scheunenbrand in Schmieritz im Saale-Orla-Kreis. Kurz vor 01 Uhr rückten mehrere Feuerwehren sowie Polizeifahrzeuge in die Ortsstraße aus. Vor Ort stand eine Scheune in Vollbrand- glücklicherweise wurden bisherigen Erkenntnissen zufolge keine Personen verletzt. Weiterhin konnte durch den umfangreichen Einsatz der Feuerwehren bis in die Morgenstunden ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindert werden. Über die Schadenshöhe ist noch nichts genaues bekannt, in der Scheune lagerten vermutlich u.a. landwirtschaftliche Maschinen. Die Kriminalpolizeiinspektion hat die Ermittlungen übernommen- zur Brandursache können gegenwärtig noch keine Angaben gemacht werden.

