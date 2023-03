Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Senior mit Geldwechseltrick bestohlen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 24.3.2023, 11.00 Uhr sprach ein Unbekannter auf der Steinstraße/Ecke Ritterstraße in Telgte einen Senior mit der Bitte an, ihm Geld zu wechseln. Der Telger kam den Wunsch nach und beide Männer schauten in das Portemonnaie. Später stellte der Senior den Diebstahl seines Geldes aus der Geldbörse fest. Möglicherweise hatte der Tatverdächtige zuvor beobachtet, wie der Telgter Geld abgehoben hatte. Der Tatverdächtige ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, osteuropäischen Typs, maximal 1,85 Meter groß und hat dunkle, kurze Haare. Wer hat die Tat beobachtet? Wem ist der Verdächtige aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

