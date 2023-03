Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Einen. Tatverdächtiger nach Zeugenhinweis ermittelt

Warendorf (ots)

Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte die Polizei einen Tatverdächtigen nach einem Diebstahl am Freitag, 24.3.2023, 11.30 Uhr in Einen identifizieren. Die 21-Jährige hatte zunächst ein Scheibenklirren gehört. Anschließend hatte sie beobachtet, wie der Mann sich an einem Auto aufhielt und kurz darauf mit einem Fahrrad in Richtung Müssingen wegfuhr. Der 43-Jährige hatte offensichtlich die Scheibe des Pkws eingeschlagen und ein Portemonnaie gestohlen. Dieses befand sich in der Handtasche auf dem Beifahrersitz des Autos. Die Einenerin gab der Polizei eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen und die Beamten fahndeten nach dem Telgter. Sie trafen ihn kurz darauf an. Die Einsatzkräfte beobachteten noch, wie der Gesuchte eine Geldbörse wegwarf. Dabei handelt es sich um das aus dem Auto gestohlene Portemonnaie einer 55-jährigen Telgterin. Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der Maßnahmen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

