Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230312 - 0306 Frankfurt - Dornbusch: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(lo) Bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (10. März 2023) in der Hügelstraße wurden 3 Unfallbeteiligte leicht verletzt. Ein Unfallbeteiligter blieb unverletzt.

Gegen 16.05 Uhr befuhr die 29-jährige Fahrerin eines Audi A4 die Hügelstraße in Richtung Eschersheimer Landstraße. Der 49-jährige Fahrer eines Mitsubishi Space Star befuhr zur gleichen Zeit die Dehnhardtstraße in Richtung Hügelstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte er beim Abbiegen in die Hügelstraße mit dem Audi, wodurch dieser in den Gegenverkehr geriet, den Skoda eines 38-Jährigen touchierte und frontal mit dem BMW einer 46-Jährigen zusammenstieß. Bis auf den Mitsubishi-Fahrer erlitten alle Unfallbeteiligten leichte Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Für die Unfallaufnahme und die damit verbundenen Maßnahmen war die Hügelstraße zwischen der Eschersheimer Landstraße und Grafenstraße bis 18.55 Uhr voll gesperrt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell