Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Stoppelfeld fängt Feuer

Kollweiler (Verbandsgemeinde Weilerbach) (ots)

Etwa 5.000 Quadratmeter eines Stoppelfeldes sind am Dienstagnachmittag in der Nähe des Gosenbergerhofs abgebrannt. Ein Landwirt bemerkte das Feuer während der Feldarbeit. Stroh war in Flammen aufgegangen. Mehrere Ersthelfer bekämpften erfolgreich den Brand und verhinderten ein Übergreifen in ein Waldstück. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell im Griff und löschte. Vorsorglich grubberte der Landwirt den Acker. Die Brandursache steht nicht fest. |erf

