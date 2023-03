Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230312 - 0304 Frankfurt - Kalbach: Fahrradfahrer verstirbt nach Sturz

Frankfurt (ots)

(lo) Am Freitagabend (10. März 2023) ereignete sich auf der Straße "An der Bergstraße / Habichtsweg" ein tödlicher Unfall. Ein Mann starb.

Gegen 18.30 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mann mit seinem Pedelec die Straße "An der Bergstraße" in östlicher Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen passierte der Mann in Höhe "Habichtsweg" den geparkten Pkw einer in ihrem Fahrzeug sitzenden 35-jährigen Frau, stürzte aus bislang ungeklärter Ursache zu Boden und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen.

Die alarmierten Einsatzkräfte begannen sofort mit der Erstversorgung und Reanimation des Radfahrers, die vom Notarzt fortgesetzt wurde. Er erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Frau erlitt einen Schock und wurde ambulant behandelt.

Die Ermittlungen zu Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an.

