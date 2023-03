Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230223 - 0302 Frankfurt-Seckbach: Folgenschwerer Unfall - Fahrer verstirbt nach Unfall

Frankfurt (ots)

(di) Zu einem folgenschweren Unfall kam es gestern (09. Februar 2023) auf der Friedberger Landstraße in Richtung Bad Vilbel. Ein 73-Jähriger kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Gegen 13:10 Uhr war der 73-Jährige mit seinem BMW auf dem Heiligenstockweg in Richtung Bad Vilbel unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er am Abzweig Friedberger Landstraße ungebremst geradeaus über den Kreuzungsbereich und prallte gegen einen Baum rechts neben der Fahrbahn. Bei dem Alleinunfall wurde der Fahrer schwer verletzt und zunächst umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er kurze Zeit später an seinen schweren Verletzungen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Nach bisherigen Erkenntnissen erscheint eine körperliche Ursache für den Unfall jedoch wahrscheinlich. Zur Klärung der näheren Umstände wurde daher eine Obduktion angeordnet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell