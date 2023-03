Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230310 - 0300 Frankfurt-Bahnhofsviertel: 50-Jähriger auf Straße ausgeraubt

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht (10. März 2023) raubten drei bislang unbekannte Täter im Bahnhofsviertel einen 50 Jahre alten Mann auf offener Straße aus. Sie entkamen mit seinen Wertsachen.

Der Geschädigte hielt sich gegen 01:50 Uhr in Höhe der Elbestraße 36 auf, als drei Männer auf ihn zugingen, ihn zu Boden brachten und festhielten. Das Trio raubte ihm in der Folge zwei Mobiltelefone der Marke "Apple" sowie ein Portemonnaie mit Personalausweis, Bankkarten und Bargeld. Währenddessen bemerkte ein Passant die Situation, sodass die Männer von dem Geschädigten abließen und in Richtung Taunusanlage flüchteten.

Ein Zeuge konnte die Räuber wie folgt beschreiben.

1. Täter: Männlich; bekleidet mit einer gelben Beanie-Mütze (ins Gesicht gezogen), einem schwarzen Parka und einer grauen Jogginghose; trug einen schwarzen Rucksack auf dem Rücken.

2. und 3. Täter: Männlich, circa 20 bis 30 Jahre alt, circa 180 cm groß, nordafrikanische Erscheinung; dunkel gekleidet.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Tätern machen können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 51499 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell