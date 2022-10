POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung

Arnsberg (ots) - Am Sonntag gegen 16:30 Uhr befuhr ein 75-jähriger Autofahrer die Delecker Straße. Beim Kreuzen eines Radweges kollidierte das Auto mit einer Fahrradfahrerin. Die Arnsbergerin stürzte und wurde, wie zunächst angenommen, mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 83-järhrige Radfahrerin erlag am 27.10.2022 ihren Verletzungen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

mehr