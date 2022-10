POL-HSK: Fahrradfahrerin nach Unfall verstorben

Hochsauerlandkreis (ots) - Arnsberg: Am Mittwoch gegen 19:20 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Einfamilienhaus in der "Von-Bernuth-Straße". Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Während der Tat wurden die Einbrecher von einer Bewohnerin gestört und flüchteten. Ob etwas gestohlen wurde ist derzeit unklar. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200. ...

mehr