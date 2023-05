Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw-Scheiben eingeschlagen - Pedelec entwendet - Motorhaube zerkratzt

Vogelsbergkreis (ots)

Pkw-Scheiben eingeschlagen

Lauterbach. In den frühen Morgenstunden des Mittwochs (17.05.), zwischen 1 und 7 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Fensterscheibe der Fahrertür eines grauen Skoda Superb, der in der Straße "Am Högerich" geparkt war, ein. Es wurde derzeitigen Erkenntnissen nach nichts entwendet. Auch in der Bahnhofstraße wurden von einem roten Toyota Yaris und einem weißen VW Kombi die Seitenscheiben eingeschlagen. In beiden Fällen wurde der Innenraum der Fahrzeuge durchsucht, jedoch nichts entwendet. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec entwendet

Herbstein. Ein auf einem Parkplatz in der Straße "Zum Thermalbad" an einem Wohnmobil gesichert abgestelltes Pedelec wurde in der Nacht zu Mittwoch (17.05.) durch Unbekannte entwendet. Es handelt sich um ein grau-türkises Fahrrad des Herstellers Giant im Wert von rund 2.800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Motorhaube zerkratzt

Lauterbach. Am Freitag (05.05.) zerkratzten unbekannte Täter zwischen 17 und 18.30 Uhr die linke Seite der Motorhaube eines schwarzen VW Passat. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt in der Straße "Am Schober". Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell