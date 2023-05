POL-OH: Unfall mit Leichtverletzten auf Tankstellengelände in Eichenzell

Vogelsbergkreis (ots) - Homberg. In der Nach zu Freitag (19.05.) brachen Unbekannte in der Ohmstraße im Ortsteil Ober-Ofleiden in einen Baumarkt ein. Die Täter zerstörten dazu eine Scheibe, durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen Bargeld. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de (PB) Kontakt: Polizeipräsidium Osthessen Presse- und ...

