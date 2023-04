Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 16.04.2023

Betzdorf (ots)

Scheuerfeld

Versuchte Brandstiftung im Laufe der Nacht vom 14.04.2023 auf den 15.04.2023, in Scheuerfeld, Parkstraße Bislang unbekannte Täter versuchte in dem Rohbau eines Einfamilienhauses gelagerte Styroporplatten zu entzünden, die glücklicherweise nicht entflammten. Der Sachschaden blieb gering. Die Polizei sucht Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden.

Daaden

Körperverletzung, Sachbeschädigungen und Bedrohung durch Randalierer am 15.04.2023, zwischen 11.30 h und 13.00 h, in Daaden, Goethestraße und eine damit im Zusammenhang stehende Verkehrsunfallflucht in der Freiergrundstraße Ein 35-jähriger hinreichend polizeibekannter Mann löste gleich mehrere Einsätze bei der Polizei in Betzdorf aus. Während zunächst eine Frau bei der in Daaden ansässigen Tankstelle um die Hilfe der Polizei bat, wurde kurze Zeit später in einer nahegelegenen Gemeindestraße eine randalierende männliche Person gemeldet, die jemand anderen geschlagen hätte. Bei der um Hilfe bittenden Frau kam es glücklicherweise nur zu einem verbalen Streit, bei der zweiten Einsatzörtlichkeit allerdings langte der 35-jährige zu. Er schlug einem 40-jährigen Mann ins Gesicht und zertrümmerte mit einem Stein die Haustüre, Terrassentüre und weitere Scheiben. Im Zuge der Fahndung konnte der Randalierer angetroffen werden und ihm wurde eindringlich aufgezeigt, dass seine Verhaltensweisen strafrechtliche Konsequenzen hätten und er jegliche weiteren Handlungen zu unterlassen hat. Diese Ansage zeigte zunächst Verständnis, hielt aber nicht lang an. Circa eine Stunde später fing die Randale wieder an. Er attackierte den 40-jährigen erneut mit Schlägen und trat mehrere Türen in dem zu renovierenden Wohnhaus ein. Er drohte weiterhin mit dem Tod. Daraufhin wurde er auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen und verbrachte einige Zeit in der Zelle. Der 35-jährige wird nun mit weiteren Strafanzeigen belegt.

In diesem Zusammenhang kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Freiergrundstraße, Einmündung Kantstraße, als eine 32-jährige Pkw-Fahrerin, die in enger Beziehung zu dem 35-jährige steht, im Rahmen der Geschehnisse mit dem Fahrzeug gegen ein Zaungeländer eines Anwesens fuhr und von der Unfallstelle flüchtete. Sie konnte im Zuge weiterer Ermittlungen festgestellt werden. Auch ihr droht jetzt eine Strafanzeige. Insgesamt entstand bei den Vorfällen Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Kirchen

Körperverletzung am 15.04.2023, 12.03 h, in Kirchen, Siegstraße Beim Anstellen am Umweltmobil kam es in der langen Warteschlange zwischen zwei Frauen zum Streit, weil es einer 56-jährigen zu langsam ging und sie sich einfach vordrängelte. Als daraufhin die nach hinten versetzte 36-jährige aufzeigte, dass dies so nicht ginge, schlug die 56-jährige kurzer Hand der 36-jährigen einfach ins Gesicht. Diese wurde dabei verletzt, eine blutige Nase war die Folge. Die 56-jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Daaden

Verkehrsunfall mit Sachschaden am 15.04.2023, 14.00 h, in Daaden, Oberste Ströthe Ein 50-jähriger Fahrer eines Transporters befuhr die Oberste Ströthe aus Richtung Saynische Straße kommend und kollidierte im Vorbeifahren mit der offenstehenden Fahrzeugtüre eines Rettungswagens. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 700.-EUR.

Kirchen

Verkehrsunfallflucht am 15.04.2023, ca. 16.30 h, auf der B 62 Einem 87-jährigen Pkw-Fahrer, der die B 62 zwischen Kirchen und Mudersbach befuhr (die genaue Unfallstelle steht nicht fest), kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer entgegen, mit dem es letztlich zum Zusammenstoß der beiden linken Außenspiegel kam. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 500.-EUR. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter 02741/926-0 zu melden.

Betzdorf

Diebstahl am 15.04.2023, zwischen 17.45 h und 18.00 h, in Betzdorf, Steinerother Straße Von bislang unbekannten Tätern wurde aus der dortigen Gaststätte die Geldbörse einer Bedienung, die im Thekenbereich abgelegt war, entwendet. Es entstand ein Schaden von 400.-EUR. Auch hier werden Zeugen gebeten, sich unter 02741/926-0 zu melden.

Betzdorf

Fahren ohne Fahrerlaubnis am 16.04.2023, 01.45 h, in Betzdorf, Tiergartenstraße Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 19-jähriger mit seinem Pkw angehalten, der ohne Fahrerlaubnis unterwegs war und auch bislang keine besessen hat. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Strafanzeige folgt.

Fahrt unter Drogeneinfluss am 16.04.2023, 03.50 h, in Wissen, Nassauer Straße Ein 31-jähriger Transporter-Fahrer fiel auf, weil er sein Gefährt kurzfristig ohne Licht führte. Er wurde einer Kontrolle unterzogen, bei der drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt wurden. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt. Weitere Anzeigen folgen.

